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«Аэрофлот» увеличил выручку в первом полугодии 2019 года

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Выручка группы «Аэрофлот» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2019 года выросла на 17,2 процента в годовом выражении и составила 311,44 миллиарда рублей, говорится в сообщении перевозчика. По итогам II квартала выручка группы увеличилась на 12,7 процента по сравнению с показателем за II квартал 2018 года и составила 173,4 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA в I полугодии 2019 года вырос в годовом выражении на 15,7 процента — до 68,29 миллиарда рублей. Во II квартале текущего года показатель вырос на 13,4 процента в годовом выражении и составил 46,96 миллиарда рублей.

Убыток группы за I полугодие составил 8,78 миллиарда рублей против 2,88 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Во II квартале группа получила прибыль в размере 6,93 миллиарда рублей, что на 22,8 процента меньше, чем во II квартале 2018 года.

В сообщении группы компаний «Аэрофлот» отмечается, что показатели отчетности, в том числе сопоставимого исторического периода, приводятся с использованием нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

«Во втором квартале ряд трендов начала года несколько изменился. Стоимость керосина продолжила оставаться на высоких уровнях в сравнении со средними историческими значениями, однако можно отметить первые признаки ее стабилизации: в июне 2019 года мы зафиксировали первое за почти два года снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Если девальвация рубля к доллару замедлилась с 16,2 процента в первом квартале до 4,5 процента во втором, то незначительное укрепления рубля против евро вместе со слабой динамикой доходных ставок на европейских маршрутах привело к росту выпадающих доходов», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрея Чиханчина.

Андрей Чиханчин добавил, что дополнительное давление на финансовые результаты группы оказало закрытие воздушного пространства Пакистана, что привело к увеличению полетного времени в пункты Таиланда, Индии и Вьетнама и привело к дополнительным расходам, в первую очередь, на керосин в течение II квартала.

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