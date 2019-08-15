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«Аэрофлот» снова подтвердил свою пунктуальность

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«Аэрофлот» по итогам июля 2019 года занял первое место по пунктуальности полетов среди 20 крупнейших авиакомпаний мира. Этот результат зафиксировало ведущее международное аналитическое агентство OAG из Великобритании.

По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в июле 2019 года «Аэрофлот» выполнил 86,7 процента рейсов точно по расписанию. Авиакомпания с отрывом опередила ключевых конкурентов и значительно улучшила свой показатель пунктуальности по сравнению с июнем 2019 года — рост составил 1,3 процентных пункта.

Ранее агентство OAG присвоило российскому перевозчику высшую оценку «пять звезд» за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10 процентов участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных «пяти звезд».

В «Аэрофлоте» заявили, что компания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. Среди них — использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.

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