В британском СМИ перелет «Аэрофлотом» назвали одним из самых комфортных

Одними из «самых комфортных» в своей жизни назвала перелеты в бизнес-классе авиакомпании «Аэрофлот» корреспондент The Daily Mail Дженнифер Ньютон.

«Можете ли вы быть уверены, [что бизнес-класс Аэрофлота - это] - современный салон, оснащенный комфортабельными креслами, внимательный персонал, обеспечивающий профессиональный сервис, а также премиальное питание и напитки? Абсолютно точно», - заявила она.

Корреспондент рассказала о своем первом опыте перелета в бизнес-классе Airbus A330 российской авиакомпании «Аэрофлот» из лондонского аэропорта Хитроу в московский Шереметьево и назад.

«Пролетая над бескрайними русскими просторами, удобно раскинувшись в огромном кресле класса Бизнес, с бокалом шампанского в руках, я спрашиваю себя: «Неужели я лечу Аэрофлотом?»», - размышляла она. По словам Дженнифер Ньютон, исторически у российской авиакомпании в советскую эпоху сложилась ужасная репутация по безопасности полетов и сервису. Однако «времена изменились, а с ними и «Аэрофлот», - добавила она.

«Похоже, у авиакомпании с самым современным парком самолетов Boeing и Airbus дела идут как по маслу. Она даже является официальным спонсором Manchester United. Могут ли теперь воспринимать компанию всерьез искушенные путешественники? Это я намереваюсь выяснить, отправляясь в тестовый полет в салоне премиального класса», - сообщила корреспондент.

В ходе полета она отметила удобные кресла, большой встроенный экран, элегантный дорожный набор а также тапочки, которые, по словам корреспондента, раньше ей не предлагали ни в одной компании.

Она поставила высокую оценку качеству предложенным на обоих рейсах еде и напиткам. Также корреспондент отметила дружелюбие бортпроводниц, подчеркнув, что «сервис в высшей степени профессиональный».