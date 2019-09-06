Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты

Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности. Об этом написал на страницах Forbes Анатолий Ходоровский.

По мнению Forbes, если авиакомпании станут держать цену на авиабилеты не больше уровня инфляции, то перевозчиков ждут неизбежные колоссальные убытки в будущем. А только в прошлом году убытки от авиаперевозок в России составили рекордные 70 миллиардов рублей. И в итоге, за краткосрочное снижение темпов роста цен на билеты, заплатят немалую цену пассажиры и даже налогоплательщики, как это уже случалось не раз, резюмирует издание.

Стоимость авиаперевозок не просто баланс спроса и предложения, пишет издание. Цена на билеты зависит от покрытия всех понесенных расходов авиакомпании плюс определенный и очень небольшой для этой отрасли уровень прибыли, необходимой для развития бизнеса и даже выплаты дивидендов, в том числе государству.

Согласно отчетности «Аэрофлота», около трети себестоимости перевозок в компании составляют расходы на авиатопливо. Они у перевозчика выросли за I полугодие 2019 года на 20 процентов в сравнении с 2018 годом. Около 15 процентов себестоимости приходится на лизинг, так как все компании как правило арендуют, а не покупают самолеты. Расходы на аренду иностранных самолетов в валюте за полугодие выросли на 30 процентов.

Следует при этом учесть, что основные расходы у отечественных авиакомпаний производятся в валюте, когда как основной доход авиаперевозчики получают в рублях, при ограниченном платежеспособном спросе. А потребительская инфляция напрямую не зависит от валютного фактора. Уровень же потребительской инфляции составляет сейчас примерно 5,1 процента, а цены на билеты были повышены авиакомпанией всего на 7 процентов, когда как расходы увеличились в разы.

Главная же зависимость расходов авиакомпаний напрямую связана с ценами на нефть. «Когда нефть в мире дешевеет, бензин в нашей стране дорожает, потому что тут же падает рубль, и часто сильнее, чем дешевеет нефть. Иначе начнет страдать бюджет. И тогда для авиакомпаний возникает двойная нагрузка: и лизинговые платежи в рублях становятся больше, и на авиакеросин, как минимум, меньше не уходит», — пишет Forbes.

Кроме того, важной статьей расходов являются траты на оплату труда. Этот показатель вырос примерно на 15 процентов. Пенсионные и социальные отчисления прибавили за полгода всего 8,5 процента, но это все-равно выше, чем происшедший рост цен на авиабилеты. Таким образом, ни одна из значимых составляющих себестоимости «Аэрофлота» не росла темпами ниже, чем инфляция. Иными словами, стоимость авиабилетов, цена на которые уже учтена в инфляционной корзине не должна дорожать темпами, превышающими общий рост всех цен. К тому же цены зависят в основном от внешних факторов.

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке президент России Владимир Путин посетовал генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву, на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.