«Аэрофлот» компенсировал менее половины потерь от перевозки клиентов «Трансаэро»

В настоящее время «Аэрофлот» компенсировала лишь 40 процентов потерь от перевозки пассажиров «Трансаэро», заявил «Интерфаксу» генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

«Это, напомню, решение правительства — оно жесткое, конкретное: пока "Аэрофлот" не вернет себе 17 миллиардов рублей, он будет использовать допуски. На текущий момент мы компенсировали около 40 процентов. Да, мы называли примерный срок 5-7 лет, но мы же не знали, что керосин так вырастет!» — посетовал Савельев. «Почему одно юридическое лицо, "Аэрофлот", должно было заплатить за другое юридическое лицо — "Трансаэро"? Это незаконно, все забывают, особенно чиновники, что "Аэрофлот" только на 51 процент принадлежит государству, 49 процентов — это сторонние акционеры. И они забывают об официальных возможностях акционеров "Аэрофлота" предъявлять иски за нанесение компании ущерба»", — подчеркнул Савельев.

После банкротства «Трансаэро» в 2015 году группа «Аэрофлот» получила временные права на 56 допусков к международным маршрутам, по которым летала ушедшая с рынка авиакомпания, чтобы компенсировать расходы на перевозку ее пассажиров. В 2016 году Росавиация на полгода продлила 37 допусков, в марте 2017 года — на 32 из 34 запрошенных, а в марте 2019 года — на 31 из 32. Ранее бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов говорил о том, что допуски будут автоматически продлеваться, пока «Аэрофлот» не покроет убытки.

Тем не менее, в августе 2019 года межведомственная комиссия при Минтрансе РФ решила распределить допуски «Трансаэро» на зимний сезон 2019-2020 между авиакомпаниями на основе голосования.