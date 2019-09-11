«Аэрофлот» признали первым в рейтинге самого вкусного питания на борту

«Аэрофлот» стал победителем Национального рейтинга питания на борту самолетов, который провела отраслевая аналитическая компания «АвиаПорт» по инициативе Общероссийского объединения пассажиров. Результаты масштабного проекта по оценке качества обслуживания среди российских авиакомпаний опубликованы на сайте «АвиаПорта».

Перевозчик занял первое место во всех трех исследуемых категориях: «рейсы свыше семи часов», «рейсы от 3 до 7 часов» и «рейсы до трех часов». При этом более половины авиакомпаний не предлагают питание на рейсах, продолжительностью до трех часов. В условиях ограничения возможности получить еду за стоимость билета или заказать ее заранее за дополнительную плату торговлю на борту осуществляют только пять авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», (все трое входят в группу «Аэрофлот») а также «Ютэйр» и «Уральские авиалинии».

Общероссийское объединение пассажиров инициировала проведение рейтинга в марте-августе 2019 года. Исследование проведено компанией «АвиаПорт», специалисты которой совершили более 50 перелетов по всей стране, чтобы внимательно изучить сервис на борту, а также онлайн-сервисы 22 перевозчиков, выполняющих регулярные полеты на рейсах различной протяженности. В ходе полетов эксперты оценивали подачу, разнообразие, качество питания и информацию о составе рационов в экономическом классе обслуживания.

Лидеры рейтинга предлагают бесплатное разнообразное и сбалансированное питание в полете, подробно или частично информируют пассажиров о составе блюд и возможных аллергенах. Сервируют рационы в удобную, приятную для глаз посуду и упаковку.

Дальнейшее подведение итогов исследования качества сервиса будет проходить поэтапно до конца года и завершится в декабре, когда Объединение пассажиров представит рейтинг авиакомпаний 2019 года. Независимая оценка качества обслуживания призвана помочь российским путешественникам совершать более осознанный выбор перевозчика, основываясь не только на ценовом факторе, но и на собственных требованиях к уровню обслуживания, а также привлечь внимание общественности к отраслевым проблемам.

