Впервые реконструирован облик загадочного древнего человека

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме впервые реконструировали облик денисовца, используя лишь данные о метилировании ДНК. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи идентифицировали 56 анатомических особенностей, которыми денисовцы отличаются от людей современного типа, при этом 34 из них относятся к костям черепа. Хотя черепа этого вида древнего человека до сих пор не обнаружены, ученые считают, что они были шире, чем у Homo sapiens. Также у денисовцев была более длинная зубная дуга. Они походили на неандертальцев, имея длинное лицо и широкий таз.

Информация об анатомии древних людей была извлечена из паттернов активности различных генов. Для этого ученые определили картину метилирования ДНК, при которой метильные группы присоединены к специфическим участкам нуклеиновый цепочки. Метильные группы являются эпигенетическими факторами, то есть они модифицируют активность генов, не внося изменений в их нуклеотидную последовательность.

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Исследователи сначала определили разницу в метилировании среди трех групп гомининов (подсемейства гоминидов), после чего связали их с определенными анатомическими особенностями на основе того, что известно о нарушениях развития человека, когда эти гены отключены. Таким образом, можно спрогнозировать, как будут меняться определенные части скелета, то есть станут ли они длиннее или, наоборот, короче.

Чтобы проверить метод, исследователи сначала применили его к двум видам, анатомия которых известна: неандертальцу и шимпанзе. Оказалось, что примерно 85 процентов реконструкции были достаточно точными.

Денисовцы (Homo altaensis) — вымерший вид или подвид древних людей, известный по фрагментарным окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам. Недавно были получены свидетельства, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться между собой и обзаводиться совместным потомством.

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