Россия отправила в Узбекистан современные вагоны метро

В России прошла торжественная церемония отправки 20 современных российских вагонов для метро в Узбекистан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Вагоны были выпущены на подмосковном предприятии АО «Метровагонмаш». Оно входит в АО «Трансмашхолдинг», являющееся крупнейшим производителем подвижного состава в России и странах СНГ.

Экспортный проект по поставке современных вагонов для метро Ташкента финансирует ВЭБ.РФ при поддержке Узнацбанка.

«В настоящее время в рамках проекта помимо предоставленного узбекской стороне финансирования в размере 19,62 миллиона евро ВЭБ.РФ выдал гарантии в обеспечение обязательств АО "Метровагонмаш" по контракту на сумму 25 миллионов евро из предусмотренных 27,65 миллиона евро», — сказал зампредседателя ВЭБ.РФ Даниила Алгульян.

Поддержка экспорта российской высокотехнологичной продукции соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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