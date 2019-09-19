Лукашенко открестился от планов передать власть по наследству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своем желании передать власть по наследству. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти..." Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — заявил он.

В июле Лукашенко отказался от досрочных президентских выборов в 2019 году. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков», что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. C тех пор он переизбирался четыре раза. На выборах 2015 года его кандидатуру поддержали 83,49 процента избирателей при явке 87,2 процента. Пятый президентский срок Лукашенко подойдет к концу в 2020 году. О планах снова участвовать в президентской гонке глава государства пока не заявлял.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!