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Во время штурма секретной базы «Зона 51» начались задержания

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На штурм военной базы «Зона 51» в американском штате Невада собрались 75 человек, двое из которых задержаны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что среди задержанных — женщина, которая пыталась пролезть под воротами объекта и попасть на закрытую территорию, и мужчина, который мочился поблизости.

Люди отправились к военной базе США, чтобы обнаружить там инопланетян. Как сообщает агентство, штурмующие выкрикивали: «Пришельцы», некоторые из них принесли с собой надувных зеленых инопланетян.

Шериф округа Линкольн Керри Ли рассказал, что в четверг вечером, 19 сентября, около 150 человек приехали к «Зоне 51», чтобы сделать селфи на фоне ее ворот. Он добавил, что земля около базы общественная и собравшимся разрешено идти до ворот, но нельзя пересекать границы. Также шериф сообщил, что в городе поблизости на фестиваль собрались 1,5 тысячи человек. Ли проведет брифинг для СМИ утром.

В июле 2019 года полмиллиона человек в Facebook выразили желание прийти на штурм секретной базы. Они присоединились к группе «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» («Штурмуем "Зону 51", они не смогут остановить нас всех»). Мероприятие было запланировано на 20 сентября 2019 года.

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