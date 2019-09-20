Тучная модель рассказала об унижениях и травле в сети

Британская плюс-сайз модель Кэлли Торп рассказала о критике в социальных сетях, которой она подвергается каждый день. Ее слова приводит The Sun.

30-летняя Торп призналась, что использует специальные алгоритмы в Instagram, чтобы блокировать людей, которые оставляют оскорбительные комментарии к ее фотографиям. По словам модели, люди травили ее не только в социальных сетях, требуя, чтобы она привязала себя к машине, которая будет тащить ее за собой как собаку, но и в реальной жизни.

Так, она рассказала, что однажды проводила выходной с мужем, и внезапно несколько злобных мужчин начали кричать, что он притащил с пляжа кита.

Фото опубликовано @calliethorpe

Кроме того, в 2017 году девушка приняла участие в съемке для модного журнала Vogue, и после этого пользователи вылили на нее шквал критики, заявляя, что их тошнит от ее тела.

Сейчас модель утверждает, что чувствует уверенность в себе и не позволяет комментаторам нарушить ее гармонию. «Люди пойдут на все, чтобы оскорбить вас, и я не знаю, почему они так делают. Возможно, им самим больно внутри, и они выплескивают свою боль на других», — предположила Торп.

За жизнью Кэлли Торп следят более 230 тысяч человек в Instagram. Девушка рекламирует купальники, одежду модных брендов H&M, Anthropologie, New Look и участвует в фэшн-съемках.

Ранее в сентябре британские женщины покрыли растяжки и целлюлит блестками и рассказали о своих несовершенствах в рамках бодипозитивного проекта, запущенного художницей Сарой Шакил в Instagram-аккаунте @glitterstretchmarks. Они сфотографировались полностью голыми, чтобы показать, что изъяны могут быть красивыми.

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