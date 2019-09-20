Российские врачи займутся лечением облитых в Турции горящим маслом детей

Больницы Екатеринбурга готовы принять двух российских детей, которые получили ожоги от пролитого на них горячего масла в турецком отеле. Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, городские врачи уже ждут, когда семья вернется на родину, чтобы оказать пострадавшим медицинскую помощь. «Вся 100-процентная помощь будет оказана», — добавил он.

Омбудсмен отметил, что медики Турции сделали все «в соответствии с требованиями и интересами детей», и вмешательства Москвы не потребовалось. При этом российская сторона «сразу подключит все ресурсы», если потребуется помощь.

Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что гостей отеля Club Paradiso на турецком курорте Кестель облили горячим маслом на шоу поваров во время ужина. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей из Екатеринбурга в возрасте 3,5 и 10 лет. У одного обгорело 16 процентов тела, у второго — 27. Они госпитализированы в местную больницу. Гостиница оплатит им лечение как в Турции, так и в России.

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