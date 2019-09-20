Стало известно о состоянии облитых в Турции горячим маслом детей

Двое российских детей, которые получили ожоги от пролитого на них горячего масла в турецком отеле, находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили представители уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Сейчас уточняется, какая потребуется помощь пострадавшим в ближайшее время», — сказали собеседники издания.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что медики Турции сделали все «в соответствии с требованиями и интересами детей», и вмешательства Москвы не потребовалось. При этом российская сторона «сразу подключит все ресурсы», если потребуется помощь. Больницы Екатеринбурга готовы были принять детей.

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что гостей отеля Club Paradiso на турецком курорте Кестель облили горячим маслом на шоу поваров во время ужина. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей из Екатеринбурга в возрасте 3,5 и 10 лет. У одного обгорело 16 процентов тела, у второго — 27. Они госпитализированы в местную больницу. Гостиница оплатит им лечение как в Турции, так и в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru