У Паука из «Коррозии металла» случился приступ

У лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного как Паук, случился приступ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам представительницы музыканта, Троицкому стало плохо в Мытищенском суде — там планировали рассмотреть дело о его вождении в нетрезвом виде. Собеседница телеканала отметила, что артист сильно переживал из-за случившегося, поэтому в здании суда ощутил тяжесть в груди и учащенное сердцебиение.

«У суда он вышел покурить, я смотрю: он буквально сползает по стенке. Мы с подругой его под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины и вызвали скорую», — поделилась представительница музыканта. По ее словам. Троицкий отказался от госпитализации и вернулся домой после того, как ему сделали укол.

