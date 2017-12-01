У Паука из «Коррозии металла» диагностировали сотрясение мозга после драки

Врачи диагностировали у лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного как Паук, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, Троицкий подрался после съемок передачи «Что лучше — коньяк или водка?». «И съемки закончились, и все люди с телекомпании уехали, а они остались, у них там получилась какая-то заваруха. Какой-то там Эдуард, что ли. Они вроде как на съемочной площадке были», — рассказал знакомый артиста Георгий Львов.

Ранее сообщалось, что 51-летний лидер «Коррозии металла» попал в больницу. Он был пьян. Вместе с ним в клинику отвезли 48-летнего Эдуарда Квашкина, с которым и произошел конфликт. Последний получил ушибленную рану головы. Госпитализировать также пришлось 40-летнюю приятельницу Троицкого Светлану, у нее подозревают перелом основания черепа. Инцидент произошел в подмосковной деревне Погорелки.

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность благодаря эпатажу. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник коллектива.