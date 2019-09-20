В ТюмГУ начали обсуждение трансформации высшего образования

В ТюмГУ начал работу семинар-конференция Проекта 5-100 «Научно-образовательный гринфилд как инструмент трансформации университета». В мероприятии, запущенном на базе Школы перспективных исследований ТюмГУ, принимают участие эксперты и управленцы, представители сильнейших вузов России. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Создание гринфилдов — это всегда большое искусство и мужество ректора. Если пользоваться медицинской метафорой, это имплант, который мы вставляем, и он должен прижиться. И все больше российских вузов начали такой эксперимент», — отметил заместитель председателя совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков.

«Проект 5-100 нас кардинально изменил. И если в начале пути у нас была дилемма: создавать гринфилды или идти мелкими шагами по всему фронту, то сейчас мы понимаем, что выбрали правильный гибридный путь. У нас созданы два гринфилда, но кроме этого, происходят системные шаги по трансформации всего университета. Нам проект предоставил принципиальную возможность изменить университет, и мы ею воспользовались», — подчеркнул, в свою очередь, ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

В сообщении также отмечается, что уникальность семинара заключается в его профилизации: собравшиеся обсуждают апробированный опыт ТюмГУ в создании на площадке регионального вуза новых образовательных и исследовательских институций, которые становятся драйверами коренных изменений всего университета.

Эксперты отмечают высокий уровень моделей, представленных ТюмГУ, а это: Школа перспективных исследований (SAS), Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) плюс тотальная индивидуализация по всем образовательным программам. Принципиально новые для университета институции экстраполируются на весь университет, коренным образом меняют его образовательный и научный ландшафт.