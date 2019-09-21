Украина прокомментировала «давление Трампа на Зеленского»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что американский лидер Дональд Трамп не оказывал давления на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора. Его слова приводит издание Hromadske.

Пристайко заявил, что знает, о чем беседовали Трамп и Зеленский. Глава ведомства отметил, что Зеленский имеет право оставить содержание разговора в тайне, а вот американские следователи могут получить эту информацию от Трампа. Он добавил, что разговор был долгим, президенты обсудили многие вопросы.

Пристайко также сообщил в интервью, что Украину пытаются вовлечь в конфликт между республиканцами и демократами. По его мнению, страна всегда «старалась ценить помощь от обеих партий».

Ранее сообщалось, что разведка США обеспокоилась телефонным разговором между Трампом и Зеленским, который состоялся в июле. В спецслужбе предположили, что президент Украины мог дать обещание помочь в расследовании против кандидата в президенты Джозефа Байдена. Трамп считает, что его конкурент от Демократической партии мог быть в сговоре с Киевом во время предыдущей кампании.

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