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Пятилетнему украинцу прислали повестку из военкомата

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В селе Гребенки Киевской области Украины пятилетнему мальчику пришла повестка из военкомата. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает «Страна.ua».

Как отмечает издание, мать ребенка пожаловалась на действия местного военкомата в Facebook. «Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», — написала она на своей странице в соцсети, приложив фото полученного документа.

В повестке указывалось, что мальчик должен явиться в сельсовет Гребенок с набором документов и встать на учет в местном призывном пункте не позднее 23 сентября.

Позднее сельсовет на своей странице в Facebook извинился перед семьей за допущенную ошибку, отметив, что она была связана с тем, что в списке населения год рождения мальчика был указан неверно. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — заметили там.

В апреле советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что ныне действующий глава государства Владимир Зеленский, бывший тогда кандидатом на пост президента, уклонился от четырех повесток, направленных ему в 2014 и 2015 годах. В июне министерство обороны Украины заявило, что Зеленский не призывался в армию по мобилизации в указанные годы.

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