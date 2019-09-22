Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Борне Чорича в финале турнира в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 22 сентября, и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте час и 12 минут. Медведев исполнил семь эйсов, и реализовал четыре брейк-пойнта из 12, избежав двойных ошибок.

23-летний Медведев завоевал шестой титул в карьере. Он впервые победил на турнире в Санкт-Петербурге.

9 сентября Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года. Успешное выступление на соревнованиях помогло Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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