Российский теннисист сравнил жизнь в Монако и России

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о переезде в Монако и отношении к России. Его слова приводит Eurosport.ru

Когда Медведев был подростком, то считал, что в Америке или Европе жизнь намного лучше, чем в России, поэтому стал жить в Монако. «Поначалу тяжело было адаптироваться, язык не особо знал, другая культура. Но все равно продолжал думать, что тут круто», — добавил он.

Теннисист отметил, что теперь, возвращаясь в Россию, страна нравится ему все больше. «Русская культура и менталитет, сами люди. Друзья в основном все равно русские. Честно, мне больше по нраву русский человек. Жить бы хотел здесь, но теннис не позволяет», — сказал он.

19 апреля Медведев обыграл серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Теннисист впервые в карьере пробился в полуфинал турнира, где проиграл Душану Лайовичу.

На счету 23-летнего Медведева четыре победы в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. По состоянию на апрель 2019-го он занимает 14-е место в рейтинге ATP.

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