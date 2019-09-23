В правительстве России уточнили информацию по реформированию госслужбы

Окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению числа госслужащих в госсекторе нет, заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 23 сентября.

Он уточнил, что глава правительства Дмитрий Медведев в ближайшее время планирует провести несколько совещаний на эту тему.

Ранее в понедельник появилась информация о том, что в России в следующем году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Как отметила замминистра финансов Татьяна Нестеренко, несмотря на то что эта мера приведет к увеличению заработной платы чиновников, экономия не является самоцелью реформы.

Нестеренко также сообщила, что сегодня на десять тысяч человек в России приходятся 163 государственных и муниципальных служащих.

В Минфине неоднократно поднимали вопрос о целесообразности сокращения чиновничьего аппарата.

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