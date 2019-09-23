В Госдуме отреагировали на решение о сокращении «армии» госслужащих

Реформа в сфере госуправления, в результате которой значительно сократится число госслужащих, актуальна, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Его цитирует RT в понедельник, 23 сентября.

По его словам, оптимизация числа чиновников позволит не только увеличить зарплаты, но и снизить административное давление. «Цикл сокращения приведет к более бодрой работе», — добавил он.

Ранее в понедельник замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала, что со следующего года в РФ стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению числа госслужащих. Она отметила, что экономия не является самоцелью реформы.

13 сентября министр финансов России Антон Силуанов анонсировал сокращение числа чиновников в 2020 году. В Минфине еще в марте говорили о необходимости сократить каждого десятого федерального чиновника и 15 процентов региональных.

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