В России анонсировали сокращение «армии» госслужащих

В России с 2020 года стартует реформа в сфере госуправления. Об этом агентству РИА Новости рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, в ходе реформы за несколько лет пройдет масштабное сокращение числа госслужащих. У тех, кто останется, повысятся зарплаты. Если же отказаться от сокращений, зарплаты дальше будут только индексировать по инфляции, а на повышение окладов всем чиновникам до конкурентного уровня из бюджета ежегодно будут утекать дополнительные 100 миллиардов рублей, пояснила Нестеренко.

Замминистра уточнила, что экономия не является самоцелью реформы. На втором этапе планируется структурное совершенствование государственного аппарата — территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и преобразованы в филиалы. В них будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности

Минфин еще в марте 2019 года говорил о том, что необходимо сократить каждого десятого федерального чиновника и 15 процентов региональных. Однако за последние годы их численность только росла. Так, в 2017 году она увеличилась на 1,2 процента по сравнению с 2016-м и превысила два миллиона человек.

Кроме того, в Минфине недовольны тем, что из-за дробления полномочий ведомств гибкость системы государственного управления снижается, расходы растут, а число госслужащих множится.

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