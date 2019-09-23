Подсчитано число чиновников в России

На десять тысяч человек в России приходятся 163 государственных и муниципальных служащих. Таким образом, доля чиновников составляет 3,3 процента занятых в экономике страны. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.
По ее данным, доля россиян, которые в целом работают в государственном секторе экономики, составляет порядка трети занятого населения страны. Большая их часть — это работники госкомпаний и госучреждений.
Нестеренко отметила, что доля занятых в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения составляет от 6 до 9,5 процента от общего числа занятых в российской экономике. По ее словам, эти цифры примерно соответствуют показателям в европейских странах.
Ранее в понедельник сообщалось, что в России с 2020 года стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем властям предстоит провести масштабные сокращения государственных служащих. У тех, кто не попадет под сокращения, повысится зарплата.