Бывший начальник полиции Армении найден мертвым в собственном доме

В Армении найден мертвым бывший начальник полиции генерал-полковник Айк Арутюнян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тело генерала с огнестрельным ранением в голову обнаружено на его даче. На месте происшествия следователи нашли огнестрельное оружие и гильзу.

Армянская полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства путем угроз. Другие подробности расследования не сообщаются.

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Арутюнян занимал должность начальника полиции Армении в 2003-2008 годах. До этого, с 1999 по 2003 год, был министром внутренних дел республики. Он возглавлял полицию страны во время массовых протестов в феврале-марте 2008 года против нарушений на выборах президента, победу на которых одержал Серж Саргсян. Тогда в стране было введено чрезвычайное положение, в ходе которого власти разогнали протестующих сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах, но проиграл. В ходе столкновений с полицией погибли 10 человек, многие получили ранения. За разгоном демонстраций начались аресты лидеров оппозиции.

После прихода к власти в Армении Никола Пашиняна расследование так называемого «дела 1 марта» возобновилось. По нему проходят, в частности, бывший президент страны Кочарян и бывший начальник Генштаба генерал-полковник Юрий Хачатуров. Арутунян проходил по делу в качестве свидетеля.

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