Боксер выдал себя за другого и умер на ринге

Болгарский боксер Борис Станчев умер во время поединка с албанцем Ардитом Мурджой на турнире в городе Шкодере в Албании. Об этом сообщает Boec.bg.

Станчев упал после нескольких ударов соперника. Боксер не приходил в сознание, а прибывшие на место медики не сумели ему помочь. Причиной смерти могла стать остановка сердца: врачам предстоит провести вскрытие.

Также выяснилось, что Станчев с 2018-го года выступал под чужими документами. Официально он вышел на ринг как Иисус Величков. В действительности же, Величков является родственником скончавшегося Станчева и был осведомлен о подлоге. Также об обмане знал и тренер болгарского боксера.

Выступая под именем кузена, Станчев провел пять поединков и проиграл в каждом из них. Он также регистрировался в отелях, используя имя документы Величкова. Два поединка он и вовсе провел в Италии.

23 июля российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных в поединке. Спортсмен потерял сознание после боя и был введен в медикаментозную кому. Как выяснилось позже, во время поединка россиянин перенес инсульт.

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