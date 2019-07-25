Стало известно об инсульте боксера Дадашева во время его последнего боя

Российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте спортсмена.

Отмечается, что врач, проводивший Дадашеву операцию, заключил, что спортсмен пережил инсульт прямо во время поединка. «Испытывая страшную, нечеловеческую боль», боксер продолжил драться. «Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», — говорится в сообщении.

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Дадашев проиграл Матиасу, а после боя в критическом состоянии был доставлен в больницу. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Дадашев умер.

Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) изучит боксерский поединок, который привел к смерти Дадашева. Также расследование обстоятельств произошедшего планирует провести Федерация бокса России.

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