Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева. Он выступил в эфире телеканала NBC.

«Никто не готов к смерти, когда следует за мечтой. Каждый из нас выходит в ринг с мыслями о благополучии наших родных, не думая о том, чего стоит это выступление. Я всегда буду уважать Максима. Только Господу известны причины происходящего. Покойся с миром», — заявил 27 летний боксер.

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Россиянин скончался 23 июля. Дадашев скончался в одной из больниц США в результате травм, полученных в поединке против Матиаса.

20 июля Дадашев был госпитализирован после того, как его секундант остановил бой в 11-м раунде. В больнице россиянину провели операцию по удалению отека мозга.

На профессиональном ринге Дадашев одержал 13 побед подряд. Поражение от Матиаса стало первым в его карьере.

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