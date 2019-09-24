Предполагаемый убийца украинского журналиста стал борцом с коррупцией

Радикальный националист Андрей Медведько, который является главным подозреваемым по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, был избран членом общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), передает издание «Страна.ua».

Голосование проводилось в формате онлайн, завершившись 23 сентября. Его участники претендовали на два места в совете, которые освободились из-за увольнения его членов в следствие непосещаемости. Отмечается, что Медведько занял первое место в голосовании. Однако официальные результаты будут объявлены 30 сентября.

Деятельность общественного совета при НАБУ регламентируется соответствующим законом, согласно которому входящие в совет 15 человек должны осуществлять гражданский контроль за деятельностью ведомства и обеспечивать прозрачность его работы.

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Киевлянин Андрей Медведько является главным подозреваемым по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины, который был застрелен возле своего дома в Киеве в апреле 2015 года. По подозрению в совершении этого преступления кроме Медведько также был задержан его соратник Денис Полищук. Оба участвовали в массовых протестных акциях в центре Киева в 2014 году (Евромайдан) и операции украинских силовиков в Донбассе. Украинская общественность встала на сторону радикалов, устроив несколько акций под лозунгом «Свободу патриотам!». В марте 2016 года оба подозреваемых вышли на свободу под подписку о невыезде. С тех пор дело так и не получило развития.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о расследовании убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, заявил, что не хочет «смешивать в кучу» дела об убийствах на Украине журналистов. Он отдельно прокомментировал ход расследования по делу Шеремета, однако не рассказал о ситуации вокруг расследования по делу Бузины. До этого стало известно, что после победы на выборах Зеленский отказался от встречи с матерью покойного журналиста.

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