Евро дошел до минимума

Курс евро после начала торгов 24 сентября опускался до отметки 70 рублей. Это стало минимальным значением с середины июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:54 по московскому времени евро скорректировался до 70,06 рублей.

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Курс европейской валюты начал снижаться с середины сентября, когда на фоне атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и снижения добычи резко выросла стоимость нефти.

Также на евро повлияло снижение Европейским центробанком (ЕЦБ) ставки по депозитам до минус 0,5 процента. При этом глава ЕЦБ Марио Драги во время выступления в Европарламенте заявил, что снижение ставок еще не закончилось.

В этом году место Драги должна занять глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, она уже подтвердила, что поддерживает нынешнюю политику регулятора.

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