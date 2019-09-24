Россиянке пришлось доказать свое существование через суд

Жительница Приморского края через суд доказала, что жива — родственники ошибочно опознали ее как погибшую в ДТП. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в течение двух лет женщина находилась на сезонных работах и потеряла связь с родственниками. Вернувшись домой, она узнала, что официально считается умершей.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением об аннулировании записи о смерти гражданки. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В ведомстве отметили, что после проверки снова устанавливается личность женщины, которая умерла в аварии в апреле 2017 года на трассе Владивосток — Хабаровск.

В 2017 году житель Красноярского края не смог взять квартиру в ипотеку, потому что по документам оказался умершим. Гражданин узнал о своей смерти после банковской проверки. Удивленный, он пошел в ЗАГС, где, как оказалось, он числится как живой. Позднее выяснилось, что мертвым его записали в местном управлении ФМС, сайт которого был взломан весной.

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