Россиянке пришлось доказать свое существование через суд

Жительница Приморского края через суд доказала, что жива — родственники ошибочно опознали ее как погибшую в ДТП. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
По данным ведомства, в течение двух лет женщина находилась на сезонных работах и потеряла связь с родственниками. Вернувшись домой, она узнала, что официально считается умершей.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением об аннулировании записи о смерти гражданки. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В ведомстве отметили, что после проверки снова устанавливается личность женщины, которая умерла в аварии в апреле 2017 года на трассе Владивосток — Хабаровск.
В 2017 году житель Красноярского края не смог взять квартиру в ипотеку, потому что по документам оказался умершим. Гражданин узнал о своей смерти после банковской проверки. Удивленный, он пошел в ЗАГС, где, как оказалось, он числится как живой. Позднее выяснилось, что мертвым его записали в местном управлении ФМС, сайт которого был взломан весной.