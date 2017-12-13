Красноярец пришел брать ипотеку и узнал о своей смерти

Житель Железногорска (Красноярский край) не смог взять квартиру в ипотеку, потому что по документам оказался мертв, сообщают «ВЕСТИ-Новосибирск». Он обратился в полицию, чтобы доказать, что жив.

Гражданин узнал о своей смерти после банковской проверки. Удивленный, он пошел в ЗАГС, где, как оказалось, он числится как живой. Позднее выяснилось, что мертвым его записали в местном управлении ФМС, чей сайт был взломан весной.

В самом ведомстве журналистам технический сбой объяснили тем, что в этом году в Красноярске дважды отключали свет.

Телеканал отмечает, что это не единственный такой случай. В 2017 году как минимум 15 жителей Железногорска обнаружили, что их паспорта якобы недействительны.

В середине октября в Петербурге судебные приставы получили письмо от имени должника, который умер 16 лет назад и против которого в марте возбудили исполнительное производство. Документ написал адвокат семьи покойного, который якобы связался со своим клиентом при помощи экстрасенса. В обращении мертвый бизнесмен предлагал приставам «пойти» со своим постановлением и судом. В конце он добавил, что с нетерпением ждет, когда они составят ему компанию.

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