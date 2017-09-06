Памфилова призвала избавиться от «мертвых душ» в списках избирателей

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила региональным комиссиям к выборам президента выверить списки избирателей, удалив из них «мертвые души». Об этом в среду, 6 сентября, сообщает ТАСС.

«Пожалуйста, ни одного дня не пропускайте, занимайтесь сверкой списков, чтобы у нас были к президентской кампании чистые списки», — обратилась Памфилова по видеосвязи к руководителям комиссий субъектов.

По данным агентства, в ходе заседания, посвященному подготовке к единому дню голосования, представитель пермского избиркома рассказал, что в процессе сверки документов было выявлено 60 тысяч умерших граждан.

31 августа глава ЦИК предостерегла региональные власти от попыток фальсифицировать результаты голосования на сентябрьских выборах. «А тех, кто посчитает для себя возможным использовать административное давление на избирательные комиссии, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена», — предупредила Памфилова.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Голосование не будет проводиться только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.