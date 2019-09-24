Пропавшая три года назад российская школьница обвинила семью в истязаниях

Школьница из Москвы Ярослава Журавлева, которая пропала три года назад и на днях была найдена в Нижнем Новгороде, заявила, что в семье ее истязали и держали в клетке. Родные девушки утверждают, что сами боялись Ярославу и запирались в клетке от нее. Историю семьи во вторник, 24 сентября, опубликовал Telegram-канал Baza.

Ярослава родилась в Москве, а в 12 лет переехала с семьей в Австралию. Там она попала в ДТП: вылетела из машины на девять метров и ударилась головой. Позже в Москве ей диагностировали психопатоподобный синдром. При этом диагнозе ребенок резко становится «плохим»: скандалит, рано начинает употреблять алкоголь и наркотики и вести половую жизнь. Родные Ярославы утверждают, что в Австралии она начала встречаться с 22-летним парнем Димой. Родители написали заявление в полицию о растлении, но все замялось, и они вернулись в Москву.

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Дома отношения девочки с родителями ухудшились, и Ярослава попросилась переехать к бабушке. Сначала они жили мирно, а учителя хвалили подростка и называли вундеркиндом. Но когда девочке было 14 лет, бабушка нашла дневник, в котором внучка подробно описывала способы, которыми хочет убить родных. Под матрасом у Ярославы обнаружили развинченный подсвечник с острыми краями, после чего ее на месяц сдали в психбольницу.

16 июля 2016 года Ярослава напоила бабушку «Феназепамом» и сбежала, оставив письмо родным, в котором извинялась за все и просила ее не искать. Об исчезновении девочки активно писали СМИ, в поисках помогали добровольцы. Полиция выяснила, что она завела страницу во «ВКонтакте» под другим именем и переписывалась с Димой из Австралии. Девушку нашли в Нижнем Новгороде.

Ярослава заявила следователям, что сбежала из дома из-за жестокости родных, которые поили ее психотропами и запирали в клетке. Возбуждено уголовное дело. Однако родные Ярославы отрицают обвинения и утверждают, что в клетке прятались сами, потому что боялись, что ночью девочка может их убить, как и планировала в своем дневнике. При этом они заявили, что изначально клетку поставили, чтобы хранить там вещи. Девушка до сих пор не хочет видеться с семьей и настаивает на своей версии об истязании.

В августе в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором мать, бабушку, дедушку, четырехлетних брата и сестру и покончил с собой. В предсмертной записке он объяснил, что убивает семью, чтобы «у них не было негативных эмоций по поводу его смерти».

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