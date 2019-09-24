Российский театр оштрафовали за отсутствие противогазов и тушенки

Суд в Екатеринбурге оштрафовал местный театр Николая Коляды за неготовность к гражданской обороне, потому что там не оказалось тушенки и противогазов. Об этом Коляда написал в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, изначально театру хотели назначить штраф в 200 тысяч рублей, но судья снизила сумму до 50 тысяч — это сбор с одного спектакля.

Коляда отметил, что чиновники включили учреждение в список предприятий, которые продолжат работу в случае войны или атомного взрыва. Театр об этом не уведомили, но пришли с проверкой.

«Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку», — добавил художественный руководитель.

Николай Коляда — актер, сценарист, драматург, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!