Чиновники решили закупить противогазы после взрыва в Северодвинске

Правительство Архангельской области 13 августа разместило на портале госзакупок заявку на покупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов. Внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

Цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей, стоимость одного противогаза оценивается в 3,8 тысячи рублей. В материалах отмечается, что их купят на средства из областного бюджета.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отвечая на вопрос о закупке противогазов, попросил «кончать бред распространять», передает Telegram-канал «Подъем».

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8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста министерства обороны и пять сотрудников «Росатома». После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться.

19 августа сообщалось, что две мониторинговые станции перестали передавать информацию после взрыва под Северодвинском. Станции в Дубне и Кирове перестали работать спустя два дня после аварии. Российские чиновники объяснили остановку проблемами с сетью и связью. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

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