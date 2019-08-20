Россия
 
Последние новости
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией
Появились подробности смерти 25-летней российской легкоатлетки
Вооруженный мужчина захватил автобус с десятками пассажиров
Лавров рассказал о российских военных в Сирии
Познер рассказал о пути к отрицанию бога
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избиением россиянки полицейским
Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
Женщина замазала прыщ и осталась парализованной
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Построенный российским олигархом аэропорт разорит россиян
Новости партнеров

Чиновники решили закупить противогазы после взрыва в Северодвинске

Перейти в «Мою Ленту»

Правительство Архангельской области 13 августа разместило на портале госзакупок заявку на покупку 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов. Внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

Цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей, стоимость одного противогаза оценивается в 3,8 тысячи рублей. В материалах отмечается, что их купят на средства из областного бюджета.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отвечая на вопрос о закупке противогазов, попросил «кончать бред распространять», передает Telegram-канал «Подъем».

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста министерства обороны и пять сотрудников «Росатома». После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться.

19 августа сообщалось, что две мониторинговые станции перестали передавать информацию после взрыва под Северодвинском. Станции в Дубне и Кирове перестали работать спустя два дня после аварии. Российские чиновники объяснили остановку проблемами с сетью и связью. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
В «Росатоме» пояснили данные о скачке радиации под Северодвинском
Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня
Элина Дилявирова

«Если все мои медали повесить, шея оторвется»

Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
11:55Сегодня

Кадыров проигнорировал вызов евроичкерийца на дискуссию

11:12Сегодня

Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»

10:17Сегодня

США обвинили в маниакальном стремлении к военному превосходству

Россия00:0119 августа
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова

«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»

Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
08:55Сегодня

Россиян предложили освободить от некоторых штрафов

08:51Сегодня

Авария с маршруткой и мусоровозом произошла на Урале

05:01Сегодня

Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году

Россия15:3417 августа

«Я тону! Капец!»

Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
00:46Сегодня

Штрафы за перекуры на работе признали незаконными

22:3119 августа

Москва представила доказательства нарушения ДРСМД Вашингтоном

22:0019 августа

Россия пригрозила ответить США после испытаний запрещенной ДРСМД ракеты

Россия
Кадыров проигнорировал вызов евроичкерийца на дискуссию
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»
«Спасти Россию от распада»
 
США обвинили в маниакальном стремлении к военному превосходству
Аиша и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова«Когда я увидела все ее повреждения, я потеряла сознание»
Мать избитой в Ингушетии девочки — о похищении, разводе и отнятых детях
Россиян предложили освободить от некоторых штрафов
Все материалы
Мир
Вооруженный мужчина захватил автобус с десятками пассажиров
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Лавров рассказал о российских военных в Сирии
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Немцы предпочли Путина Трампу
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Макрон по-русски написал о европейской России
Все материалы
Бывший СССР
СБУ предотвратила теракт на концерте студии Зеленского
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
В офисе Зеленского предложили делиться коррупционными деньгами со стукачами
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Лукашенко придумал новое достижение Белоруссии
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Назарбаев снял клип на собственную песню
Все материалы
Экономика
Медведев уволил скандального замглавы Пенсионного фонда
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
В работе Альфа-банка произошел сбой
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Россияне впервые в истории разлюбили микрозаймы
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
В «Роснефти» выросла среднесуточная добыча углеводородов в первом полугодии
Все материалы
Силовые структуры
Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Россиянин рассказал о пытках в ФСБ со словами «Ты не понял, куда попал»
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Пострадавшие от пыток в новейшем СИЗО России отказались от жалоб
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Все материалы
Наука и техника
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Российский аналог RQ-4 Global Hawk впервые полетел
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
F-35I «обманули» С-400
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Половина ГЛОНАСС оказалась просроченной
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
Все материалы
Спорт
Мэйуэзер похвастался заработанными на обмане фанатов миллионами
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
11-кратная чемпионка мира из Канады попалась на допинге
Даниэль Кормье (слева) и Стипе Миочич Дядя Стипе
Американский великан нокаутировал лучшего бойца UFC и вернул титул чемпиона
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
ЦСКА нацелился на защитника «Севильи»
Все материалы
Культура
Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Актер из «Богемской рапсодии» пожаловался на домогательства пьяной женщины
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в романе
«Почти касался его ноздрей и ждал»
Он написал одну из самых скандальных книг в истории: последний роман Жозе Сарамаго
Звезда сериала «Счастливы вместе» похудела на 60 килограммов
Все материалы
Интернет и СМИ
За самоубийством российского журналиста разглядели заинтересованных лиц
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Необычный способ заваривать чай возмутил британцев
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Участник реалити-шоу временно потерял возможность ходить после опасного трюка
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика
Все материалы
Ценности
Женщина замазала прыщ и осталась парализованной
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Ким Кардашьян вышла в свет без макияжа и восхитила поклонников
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Путин похвалил лицо Брижит Макрон
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Стали известны подробности о частном самолете Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Названы лучшие города для вечеринок
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Воровство песка с пляжа обернулось для туристов угрозой тюрьмы
Все материалы
Из жизни
Женщина обнаружила куклу клоуна Пеннивайза возле дома и вызвала полицию
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Пенсионерка четыре дня выживала в лесу без еды и воды
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Храбрый пес напал на акулу и спас хозяина
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Друзья десять лет играли в лотерею с одними и теми же номерами и сорвали джекпот
Все материалы
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Toyota привезет в Россию роскошный 10-местный минивэн
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Все материалы
Дом
На рынке ипотеки произошел обвал
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
В Петербурге нашли «двушку» за десять миллионов долларов
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Названы российские города с самыми дешевыми студиями
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российских школах предложили устанавливать шкафчики для вещей
В Узбекистане откроют торговый дом ямальских товаров
Все материалы