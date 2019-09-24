Три женщины пострадали на фестивале «Жизнь прекрасна» из-за камеры

Три посетительницы музыкального фестиваля Life is Beautiful («Жизнь прекрасна») в Лас-Вегасе пострадали из-за падения телекамеры. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел во время выступления группы Of Monsters and Men. Крупная аппаратура упала с высоты десяти метров в толпу людей. Вес камеры оценили в девять килограммов.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, однако двум женщинам потребовалась госпитализация. Одна из них повредила голову, вторая — ногу.

Отмечается, что на прошлом фестивале «Жизнь прекрасна» два человека пострадали из-за фейерверка, который из-за неисправности попал в толпу.

2 сентября 30-летняя испанская певица и танцовщица Джоана Сайнс погибла во время выступления ее коллектива Super Hollywood Orchestra из-за взрыва на сцене.

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