30-летняя певица погибла из-за взрыва во время выступления

news.com.au

Испанская певица и танцовщица Джоана Сайнс погибла во время выступления ее коллектива Super Hollywood Orchestra из-за взрыва на сцене. Видеозапись инцидента опубликовал портал news.com.au в понедельник, 2 сентября.

Концерт проходил в рамках фестиваля в испанском Лас-Берланасе, небольшом городе недалеко от Мадрида. Super Hollywood Orchestra закрывал мероприятие своим выступлением.

Пиротехнический картридж неожиданно взорвался и попал артистке в живот, после чего она упала на сцену без сознания. Это произошло на глазах у тысячи зрителей.

Сайнс доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения.

30-летняя Джоана Сайнс была главной танцовщицей и хореографом Super Hollywood Orchestra.