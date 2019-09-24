В России нашли способ увеличить рост числа патентов

Создание в России научных центров мирового уровня (НЦМУ), научно-образовательных центров (НОЦ) и установок класса «мегасайенс» в рамках нацпроекта «Наука» будет способствовать росту числа российских патентов. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве науки и высшего образования.

«Движущей силой, способной обеспечить требуемые объем и качество научно-технологического задела, могут стать только центры роста фундаментальных знаний и поисковых исследований, в качестве которых могут выступать в том числе НЦМУ», — отметили в ведомстве.

Вторым же звеном системы, уточнили в министерстве, должны стать НОЦ и центры Национальной технологической инициативы (НТИ). Так, количество патентов на изобретения, количество разработанных конкурентоспособных технологий и видов продукции, а также статей входят в число ключевых показателей деятельности НОЦ, которые уже начали создавать в России в 2019 году.

Кроме того, положительное влияние на рост числа патентов окажет и создание установок класса «мегасайенс», считает в ведомстве. Ожидается, что они обеспечат возможность проведения прорывных исследований, а также помогут развитию промышленности и освоению новейших технологий.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня и введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс». Кроме того, согласно нацпроекту, Россия к 2024 году должна подняться с восьмого на пятое место в мире по числу патентных заявок.

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