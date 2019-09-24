Самая тучная в мире модель в розовом нижнем белье восхитила фанатов

Самая тучная в мире модель Тесс Холлидей опубликовала новую фотографию в нижнем белье. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На нем 34-летняя модель позирует, повернувшись правым боком к камере. Она одета в ярко-розовые трусы из бархата с перьями и украшенный стразами бюстгальтер. Из описания к фото следует, что фотография была сделала перед выходом на подиум в рамках недели моды в Лондоне.

Поклонники обрадовались новой публикации Холлидей и осыпали ее комплиментами в комментариях. «Ты совершенно великолепна. Я тоже девушка с очень пышными формами», — призналась одна из них. «Красавица! А я никак не могу обрести уверенность в себе», — пожаловалась другая. «Твои ноги выглядят такими мягкими, приятными и красивыми», — похвалила третья подписчица. «Горячая!» — согласилась четвертая.

Фото опубликовано @tessholliday

Пост плюс-сайз-модели собрал 50 тысяч лайков.

Ранее в сентябре Тесс Холлидей взволновала своих подписчиков, опубликовав очередное видео, на котором она тоже позирует в белье перед зеркалом. В ролике плюс-сайз модель поправляет волосы, а затем постепенно подходит ближе к зеркалу. Многие поклонники забеспокоились о состоянии тела Холлидей, а также о пропаганде ожирения, которой могут поддаться ее юные последовательницы.

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