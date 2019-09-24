Российские пожарные выехали тушить дом и раздавили мост

В поселке Лещево Нижегородской области пожарные сломали мост, соединяющий две части населенного пункта, и с трудом уехали обратно. Об этом сообщает издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на местную жительницу Альбину Брусникину.

Брусникина рассказала, что 19 сентября в Лещево загорелся дом, местные спасатели не смогли потушить его самостоятельно и позвали пожарных из Семенова. Те приехали через 1,5 часа — к тому моменту дом уже сгорел, кроме того, оплавился стоявший рядом автомобиль.

Из-за того, что мост сломался, пожарные не могли уехать обратно, и кто-то спилил деревья под мостом. Глава местной администрации обещал восстановить мост в течение месяца, однако Брусникина позвонила ему лично, и работы пообещали завершить за две недели. Газета отмечает, что если кому-то из местных жителей понадобится медпомощь, врачи не смогут въехать в другую половину поселка.

Ранее сообщалось, что в поселке Филькино через сутки после открытия провалился мост через реку Каква, который открыли 31 августа. Жители дожидались моста через Какву с 2017 года, но в итоге построили его самостоятельно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru