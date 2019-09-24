Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК во вторник, 24 сентября.

Он напомнил о случаях, когда американские полицейские стреляли в людей при малейшем подозрении, что их действия могут быть опасны. И в ряде случаев речь шла не о конкретных брошенных предметах, а о «неловких движениях рукой» в сторону стража правопорядка, пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля в ходе общения со студентами Высшей школы экономики упомянул о ситуации с молодым человеком, который бросил стаканчик в сторону силовиков на несанкционированной акции в Москве. Песков заявил, что в Америке его застрелили бы без суда и следствия, а полицейского наградили бы.

Речь идет о Сергее Абаничеве, который, как утверждает следствие, бросил в силовика банку 27 июля. По словам Абаничева, это был пластиковый стаканчик. В начале сентября за отсутствием состава преступление уголовное дело против него было прекращено.

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