«Поедающее овец растение» разрослось в Великобритании

В городе Труро в графстве Корнуолл в Великобритании в дикой природе появилась пуйя чилийская — колючее растение, которое якобы ловит овец и питается соками из их тел. Об этом сообщает издание Daily Star.

Пуйя чилийская — дальний родственник ананаса родом из горных регионов Чили. По словам главного садовника Труро Лайама Шусмита (Liam Shoesmith), существует поверье, что это растение обездвиживает овец и других животных при помощи своих колючек, а потом получает питательные вещества из их тел. В результате животные умирают.

Почвы в Андах, где распространено это растение, не отличаются плодородностью. Считается, что когда пойманное пуйей животное погибает, его разлагающийся труп привлекает других животных и птиц, и их помет делает почву под пуйей чилийской более питательной.

Члены Королевского садоводческого общества пытались выращивать это растение в течение 15 лет, но заставить его цвести было непросто. В 2013 году пуйя дала несколько бутонов. Растение подкармливают жидким удобрением.

Ранее сообщалось, что британский пес по кличке Рокки пригнал стадо овец прямо на кухню своего дома. Задняя дверь в доме была открыта, и пес воспользовался этой возможностью, чтобы порадовать хозяев.

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