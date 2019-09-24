Стала известна судьба облитых кипящим маслом в Турции российских детей

Обожженные горячим маслом в турецком отеле Club Paradiso дети проведут в больнице как минимум две недели. Об этом во вторник, 24 сентября, РИА Новости сообщила представитель управления здравоохранения Екатеринбурга Ольга Ерачина.

По ее словам, речи о выписке детей пока не идет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Инцидент произошел 20 сентября на турецком курорте Кестель. Отец двоих детей в возрасте 3,5 года и 10 лет рассказал, как на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу, подливая в рыбу масло. Он добавил слишком много масла, и пламя перешло в бутылку. Вместо того чтобы отбросить емкость, повар нажал на нее еще сильнее, и струя пламени вылетела на людей.

Дети получили сильные ожоги, несмотря на то, что стояли в трех метрах от повара. По словам их отца, всего от кипящего масла пострадали восемь человек.

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