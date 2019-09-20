Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

Отец детей, получивших ожоги из-за того, что их облили горячим маслом в отеле Club Paradiso, рассказал подробности случившегося. Мужчина дал интервью телеканалу «Звезда».

По словам россиянина, на ужине в ресторане гостиницы один из поваров устраивал шоу и подливал в рыбу масло или жидкость для розжига. Когда он добавил слишком много масла, пламя перешло в бутылку, но вместо того, чтобы отбросить емкость, сотрудник ресторана нажал на нее еще сильнее. Тогда струя пламени вылетела на людей.

Турист отметил, что его дети стояли не рядом с поваром, а наливали себе суп в трех метрах от места, где все происходило. Кроме того, мужчина признался, что не видел инцидента вживую, а посмотрел записи с камер видеонаблюдения.

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