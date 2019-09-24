В Минобороны рассказали об атаковавших российскую базу беспилотниках

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), с помощью которых в Сирии атаковали российскую авиабазу Хмеймим, — достаточно сложные устройства, собранные при участии людей с серьезным техническим образованием. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Конашенков рассказал, что, несмотря на невзрачность этих самодельных устройств, в их создании применяли сложные технические решения. Высота полета одного из дронов может достигать четырех километров, а дальность составляет примерно 150 километров.

«С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование», — отметил он.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — подчеркнул генерал.

Об очередной атаке на Хмеймим стало известно 3 сентября. Тогда российские военные сообщили, что системы ПВО перехватили на безопасном расстоянии БПЛА и ракеты сирийских боевиков. В результате нападения никто не пострадал, авиабаза продолжила работу в штатном режиме

До этого о подобной атаке сообщалось 11 августа. Тогда боевики запустили в сторону военного аэродрома шесть беспилотников. Все они были ликвидированы зенитными орудиями.

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