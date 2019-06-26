Россия поведала о «грязных методах борьбы» других стран

Против руководящего состава Вооруженных сил России готовится кампания по дискредитации. Об этом заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время Москва ожидает усиление давления против «всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства». Представитель Минобороны добавил, что подобных действий становится больше из-за укрепления роли России в мире.

Сейчас у ведомства есть данные о работе других стран по дискредитации российских политиков, общественных деятелей, бизнесменов, журналистов и блогеров при помощи СМИ, отметил Конашенков. Для этого, в частности, собирается персональная информация о «жертвах».

Генерал-майор добавил, что использование «грязных методов информационной борьбы» не останется без адекватного ответа со стороны России.

Ранее американский аналитический центр Atlantic Council пришел к выводу, что Россия использовала фейковые аккаунты, поддельные документы и десятки онлайн-платформ для нанесения ущерба единству Запада.

Ранее в июне российское посольство в Великобритании потребовало от Лондона объяснить информацию о переориентации британского спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие «опасному международному поведению» России и других стран.

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