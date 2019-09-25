Греф констатировал смерть МВФ

Международные организации, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) по большому счету устарели и оказались не готовы к реформам. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит «Интерфакс».

«Я про высшие органы аудита мало что могу сказать. Про международные организации типа МВФ: они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформе», — сказал Греф, добавив, что, на его взгляд, МВФ — «абсолютно мертвый орган».

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Говоря о МВФ, Греф вспомнил о переговорах по погашению долга России перед организацией в 2000 году. «Мы в 2000 году потратили кучу времени на переговоры с МВФ, и слава богу, их советом не воспользовались: они тогда от нас требовали повышения налоговой нагрузки», — указал он и добавил, что долг удалось выплатить после выхода из переговоров.

Ранее в среду, 25 сентября, Греф описал, каким, по его мнению, должен быть человек будущего. «Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности», — сказал он. Вторым по важности качеством, по его словам, станет хорошо развитое системное мышление, третьим — умение достигать результатов.

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