Россиянам рассказали о продуктах для укрепления иммунитета осенью

Для того, чтобы поддержать иммунитет в осенний период, необходимо есть свежие овощи и фрукты. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, передает RT.

По его словам, овощи и фрукты обязательно должны быть свежими, а «консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить». Кроме того, диетолог отметил, что осенью необходимо принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, не переедать и заниматься спортом.

«Если ты тратишь много энергии, надо есть больше. Это первый закон науки о питании!» — напомнил Тутельян.

Ранее в Минздраве раскрыли секрет сбалансированного завтрака. В него должны входить блюда из круп — это обязательный элемент ежедневного рациона человека. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», согласно которому с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Общий объем финансирования национального проекта — 3105,2 миллиарда рублей.

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