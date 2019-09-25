Неестественно длинные пальцы известного дизайнера насмешили фанатов

Американский дизайнер Марк Джейкобс применил чрезмерное количество фотошопа на снимке для соцсетей и насмешил поклонников. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте в среду, 25 сентября.

Модельер выложил фотографию, на которой он смотрит в сторону и демонстрирует свой маникюр. Чтобы пальцы выглядели длиннее, Джейкобс воспользовался фоторедактором. В результате его руки приняли неестественную форму, а контуры пальцев, ногтей и золотого кольца «поплыли».

Фото опубликовано @themarcjacobs

Подписчики дизайнера обратили внимание на изменения и намекнули ему на это в комментариях. «Марк, должен тебе кое-что сказать: ты немножко переборщил с фотошопом на руках (но только немножко)! Но я все равно люблю то, что ты делаешь», — написал один из них. «Тебе следовало стать пианистом с такими руками! Но... то, что ты выбрал вместо этого, радует нас не меньше», — пошутил другой. «Фотошоп не удался. Что с твоими ногтями, дорогой?» — осведомился третий пользователь соцсети.

Марк Джейкобс — не единственная знаменитость, пойманная на применении фотошопа. В сентябре поклонники голливудской актрисы Дженнифер Энистон раскритиковали обильную ретушь на ее лице после съемки для журнала InStyle. Больше всего фотошопа обнаружили на снимке, где Энистон позирует близко к камере в черном топе и массивных золотых украшениях. Фанаты сочли кожу актрисы слишком гладкой для 50-летней женщины и чересчур загорелой.

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